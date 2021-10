Os dois implicados estão em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, decretada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda e são os autores de um roubo à mão armada na via pública que ficou conhecido, depois de se espalhar pelas redes sociais, pela forma como levaram o telemóvel de um homem sentado à sua porta numa cadeira de plástico.

O Novo Jornal sabe ainda que se trata dos autores de um outro assalto "famoso" recente e também dado a conhecer nas redes sociais, onde os mesmos aparecem a roubar um fio e uma mascote de ouro a uma cidadã cuja identidade não foi revelada, no bairro do Morro Bento, rua do condomínio das Manguerinhas.

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, os outros quatro elementos do gangue estão em fuga mas a ser intensamente procurados pelas autoridades, sendo já sobejamente conhecidos devido ao longo cadastro.

Trata-se de Jeovane, de 25 anos, e Victorino, 28, e os seus comparsas que estão em fuga pelo menos sete passagens pela polícia e estão cadastrados pelo SIC-Geral em diversas práticas criminais.

Jeovane esteve em prisão preventiva por crimes de violação e roubo de valores monetários no interior de uma habitação, com recurso a arma branca (faca), no estabelecimento prisional da Comarca de Viana, e foi posto em liberdade há dois meses porque excedeu o prazo de prisão preventiva.

Victorino foi posto em liberdade há um mês, depois de cumprir uma pena de seis meses de prisão, por crime de roubo qualificado e associação criminosa.

Já os quatro foragidos, integrante do mesmo gangue, estiveram na cadeia da comarca de Caquila em Calomboloca, município de Icolo e Bengo, onde cumpriram penas de cinco meses de prisão efectiva por crime de assalto à mão armada, agressão e posse de arma de fogo.

De acordo com o superintendente-chefe, os assaltantes foram detidos na manhã de segunda-feira, 04, por via de uma denúncia anónima.

"Os detidos são confessos e relataram que em companhia dos seus quatro comparsas em fuga, são responsáveis por 24 crimes violentos envolvendo roubo de bens e uma soma aproximada em cinco milhões de Kwanzas, e dois mil dólares norte-americanos, em vários pontos da cidade de Luanda e nos municípios de Viana e Kilamba Kiaxi", disse Fernando de Carvalho, salientando que os outros quatro integrantes do mesmo grupo puseram-se em fuga tão logo notaram a presença dos operacionais do SIC-Luanda no momento da detenção dos seus amigos.