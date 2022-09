Segundo o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, o facto sucedeu no mês de Outubro de 2021, porque a envolvida terá mentido ao namorado que era mãe de dois filhos apenas, quando na verdade era mãe de três e, por conta disso, para sustentar a mentira abandonou a sua filha na via pública (bairro Marçal) para tentar salvar o novo relacionamento.

O irmão da mulher, verificando a ausência da sobrinha por tanto tempo, foi procurá-la na residência do pai, local onde a agora detida dizia que teria deixado a filha.

Com a ida do tio à casa do ex-cunhado, verificou-se que a criança não se encontrava com o pai. O irmão, indignado com a mentira inventada pela irmã, decidiu denunciá-la ao SIC.

A detenção da mulher deu-se após a denúncia feita pelo seu irmão, e durante o interrogatório trouxe toda a verdade para a mesa, garantindo que não sabe do actual paradeiro da filha.

Após o depoimento da mãe, o SIC e alguns familiares da criança deslocaram-se ao local onde tudo aconteceu a fim de ouvir os populares. Postos lá, houve quem reconheceu o cenário acontecido, mas sem saber o que de facto estava a se passar naquele dia de Outubro.

A criança continua desaparecida. O SIC garante que as investigações vão prosseguir no sentido de localizá-la.