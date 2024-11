O Serviço de Investigação Criminal desmantelou mais um estaleiro clandestino com mais de 800 mil litros de combustível pertencente a um cidadão de nacionalidade chinesa, município do Dande, província do Bengo.

O desmantelamento aconteceu nesta segunda-feira, dois dias depois de terem sido descobertos dois outros estaleiros nas zonas da Barra do Dande e do Panguila com mais de 600 mil litros de combustível.

Na primeira acção foram detidos 13 cidadãos nacionais, com idades entre os 26 e os 56 anos, entre os quais motoristas, ajudantes e seguranças, enquanto na operação de segunda-feira, 04, foi detido o proprietário da unidade, um chinês de 29 anos, e também um funcionário angolano, de 33 anos.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, disse que os implicados receberam o combustível da Sonangol e da Sonangalp com o objectivo de apoiar as unidades fabris daquela zona.

Porém, estes acabaram por criar um esquema de contentores onde armazenavam gasolina, gasóleo e petróleo, cujo fim último era o contrabando, acrescenta Manuel Halaiwa.

A mercadoria, segundo SIC, era retirada do local de forma parcelada através de camiões-cisterna, por via terrestre e marítima, e era comercializada em vários pontos do País, bem como na República Democrática do Congo.

Durante esta operação, para além do combustível, foram também apreendidos 189 sacos de carvão vegetal, por fortes suspeitas de que os acusados terão cometido o crime de agressão ambiental.