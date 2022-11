O acto de incineração decorreu na última semana e foi possível constatar que Luanda foi a província onde houve mais casos de apreensão de drogas do tipo cocaína, com cerca de 200 quilos apreendidos no Aeroporto 4 de Fevereiro, Porto de Luanda e nos demais locais da capital.

No Bengo foram destruídos, no município de Caxito, mais de 33 mil quilogramas de liamba, no centro de instrução do Sassa Cária. O acto contou com a presença do procurador da república junto do SIC, Mário Simão, e do director provincial do SIC, subcomissário Armando Vieira.

De acordo com o porta-voz do SIC- Bengo, Peterson Cassule, a droga foi apreendida nos municípios do Dande, Ambriz e Nambuangongo e tinha como destino alguns mercados de Luanda.

No Namibe, o SIC incinerou nas suas instalações um total de 135 quilos de liamba, apreendidos em posse de indivíduos implicados no crime de tráfico de droga.

Já no Cunene, foram queimados mais de três quilos de cocaína e 63 de liamba, no aterro sanitário de Okapanda-Cuanhama. Na Huíla foram destruídas mais de 115 quilogramas de liamba, no aterro sanitário do Lubango.