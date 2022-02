O sindicato dos Jornalistas vai entregar uma nota oficial de indignação ao juiz, ao presidente do Tribunal Provincial de Luanda e à Associação dos Juízes de Angola, visto que o juiz principal do "caso 900 milhões", Edson Escrivão, proibiu a entrada dos jornalistas na sala onde está a decorrer o julgamento do empresário Carlos São Vicente.

A decisão foi avançada pelo presidente do sindicato, Teixeira Cândido, que acusa o juiz de desrespeitar a lei.

"Entendemos haver aqui uma arbitrariedade e isso é lamentável, é uma obstrução clara à liberdade de imprensa. E, e do mesmo modo que o juiz usa a lei, nós também iremos usá-la, e é precisamente a lei que nos autoriza a estarmos presentes nas audiências porque esta é uma matéria de interesse público", referiu.

"O juiz, embora seja dono da audiência, não tem o direito de determinar quem deve entrar. É a lei que determina em que circunstancias é que as audiências são públicas ou fechadas. Neste caso, o Código do Processo Penal diz ser uma audiência pública e que os jornalistas podem divulgar os actos processuais com excepção daquelas peças que possam ofender a reserva da vida privada da pessoa que esteja a ser julgada, o que não é o caso", disse o líder do Sindicado dos Jornalistas Angolanos.

Segundo Teixeira Cândido, o juiz não pode de mote próprio, ou porque o arguido, supostamente, terá pedido para não poder ser exposto, impedi que a imprensa grave a acusação e todas outras peças que não sejam proibidas por lei.

E Teixeira Cândido resume: "Se fosse uma questão privada dos arguidos, os jornalistas não estariam presentes".