SINPROF denúncia existência de trabalhadores "fantasma" no exterior do País a receber salários do MED

O Sindicato Nacional dos Professores denunciou esta segunda-feira, 03, a existência de vários quadros "fantasma" a receberam salário, há vários anos, do Ministério da Educação (MED) no exterior do País sem prestarem qualquer tipo de trabalho nas instituições públicas.