"Um antigo responsável angolano é acusado de ter aceitado, entre Abril de 2009 e Outubro de 2011, subornos de mais de 4,3 milhões de euros e 604 mil dólares, do grupo Trafigura, relacionado com as suas atividades na indústria do petróleo em Angola", lê-se na acusação, divulgada no site da PG suíça, que não refere o nome dos envolvidos.

Além desta acusação, "um antigo intermediário e um antigo administrador sénior do grupo Trafigura são acusados de estarem envolvidos neste esquema de corrupção", lê-se ainda na nota, que dá conta de uma acusação à Trafigura BEHHER BV por não ter tomado as medidas para impedir estes pagamentos.

"Pela primeira vez, o Tribunal Criminal Federal é chamado a julgar a responsabilidade criminal de uma empresa por suborno de dirigentes públicos estrangeiros", sublinha-se ainda na nota.