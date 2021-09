Estes grupos, segundo uma nota assinada pelo arcebispo de Luanda, Filomeno do Nascimento Vieira Dias, pelo bispo de Viana, Emílio Sumbelelo, e pelo bispo de Caxito, Maurício Agostinho Camuto, "não estão em comunhão com o santo padre, o papa Francisco, e não possuem qualquer vínculo com a igreja católica em Roma nem com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) ".

"Em sintonia com a nota pastoral de 01 Março de 2021, a CEAST esclareceu que o uso de nomes, termos e símbolos de instituições próprias da igreja católica por outras denominações religiosas distintas da mesma pode gerar equívocos e confusões entre os fiéis católicos", diz a nota.

Os bispos avisam ainda que, "quaisquer presumíveis sacramentos realizados por estas denominações religiosas são inválidos e nulos para os fiéis católicos, podendo trazer ainda sérias consequências de ordem espiritual e pastoral, bem como sanções canónicas que, em situações graves, podem chegar à excomunhão".

"Caso haja dúvidas sobre a comunhão destes supostos bispos, padres, diáconos e paróquias com a igreja católica e a Santa Sé, procurem contactar com as cúrias de Luanda, Viana e Caxito", finaliza a nota.