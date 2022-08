A retoma dos voos para Havana surge no seguimento da avaliação positiva do business case das rotas intercontinentais (Américas e Europa), adianta a companhia aérea nacional em comunicado.

De acordo com a empresa, a rota Luanda/Havana tinha sido descontinuada no período da pandemia e estão reunidas as condições para a retoma de conexão entre dois países que partilham ligações históricas fortes e troca de passageiros, nomeadamente com a entrada em território angolano do segmento corporativo (médicos e professores cubanos) e viagens relacionadas com o turismo, educação e cuidados de saúde no sentido inverso.

Diz a TAAG que a retoma dos voos será a partir de 8 de Novembro, com as saídas de Luanda/Havana, operada por avião Boeing 777-300.

Em Novembro os voos vão sair de Luanda à terça-feira, de 15 em 15 dias.