No terminal doméstico do aeroporto de Luanda, centenas de passageiros que têm como destino Cabinda, enfurecidos com "os constantes cancelamentos" dos voos, tentaram impedir, esta segunda-feira, 05, as viagens para outros pontos do País como forma de protesto, soube o Novo Jornal. A TAAG contesta e diz que "tem todos os voos Luanda/Cabinda/Luanda activos e programados para operação" numa nota em que lamenta o comportamento "menos correcto" por parte de alguns passageiros, "que impediram e criaram constrangimentos no processo de embarque de outros passageiros nas saídas de Luanda para as demais províncias".

Esta segunda-feira, 05, no terminal doméstico do Aeroporto de Luanda, os passageiros que queriam viajar para Cabinda tentaram impedir as viagens de outros passageiros sob forma de protesto. A situação só não se agravou devido à pronta intervenção da Polícia Nacional que não permitiu que esse impedimento ocorresse.

Ao Novo Jornal, os passageiros disseram que não sabem quando é que está previsto embarcarem para Cabinda. Situação idêntica verifica-se com os passageiros da TAAG em Cabinda que pretendem viajar para Luanda. Há passageiros que estão há quatro dias no aeroporto e não conseguem embarcar.

Na passada quinta-feira, dia 01, vários passageiros decidiram invadir a sala de embarque do aeroporto de Cabinda, o que levou à intervenção da Polícia Nacional. Alguns passageiros disseram que reconhecem as dificuldades que o aeroporto de Cabinda apresenta nesta altura do ano, mas lamentam a falta de comunicação da TAAG.

Marta Ngunza e João Joaquim, que perdera o casamento do filho na sexta-feira, devido ao cancelamento do vôo, disseram que estão agastados pelo facto de até agora não receberam qualquer informação por parte da TAAG a esclarecer e informar quando poderão viajar.

"Estamos nesse vai e vem e ninguém diz nada a respeito", lamentaram.

Sobre a situação ocorrida esta segunda-feira, no terminal do aeroporto doméstico de Luanda, a TAAG esclarece que tem todos os voos Luanda/Cabinda/Luanda activos e programados para operação.

Segundo a companhia nacional, não corresponde à verdade a informação sobre cancelamentos de voos a nível das ligações domésticas, e no caso particular para a cidade de Cabinda.

"Em virtude do facto de o aeroporto de Cabinda ter estado temporariamente encerrado devido à inundação da pista, a TAAG reforçou o número de serviços para aquela província, isto para fazer face ao backlog (congestionamento de passageiros) que não conseguiram realizar a sua viagem nas datas impactadas pelo encerramento do aeroporto local "Maria Mambo Café"", lê-se no comunicado da TAAG.

Na sexta-feira, numa outra nota de imprensa enviada ao Novo Jornal, a companhia aérea nacional esclareceu que não estavam reunidas as condições operacionais e de segurança para a realização das ligações previstas no itinerário Luanda/Cabinda/Luanda, devido às más condições da pista do aeroporto de Cabinda, que ficou inundada pelas chuvas e estava a ser intervencionada pelos serviços de bombeiros.

No documento, a TAAG garante que os passageiros foram informados sobre esta circunstância, assim como as autoridades e entidades da aviação notificadas sobre a (in) operabilidade da pista.