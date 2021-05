A TAAG vai reforçar a ligação a Portugal, com um segundo voo por semana Luanda-Lisboa, já a partir deste sábado, 15 de Maio. A companhia aérea nacional informa em comunicado que, no âmbito da retoma gradual dos voos e para responder à procura dos passageiros, vai introduzir também novas frequências de voos semanais nas rotas domésticas e ajustes nos horários, em várias províncias, a partir de 13 de Maio.

Para Cabinda, são introduzidas mais três frequências semanais à terça-feira, quinta e sábado, com partida de Luanda às 07:00.

Para a Lunda Sul (Saurimo), é encaixada mais uma frequência ao domingo, o que faz com que a TAAG passe a operar com duas frequências semanais - à quarta-feira e domingo -, com partida de Luanda às 07:00.

Para o Huambo está suspensa a frequência à quinta-feira, mas a companhia de bandeira nacional mantém a frequência de segunda-feira, com partida de Luanda às 13:00.

No destino Namibe (Moçâmedes) foi reajustado o horário dos voos, passando a operar a partir das 12:10.

Para a Huíla (Lubango) foi introduzida mais uma frequência à quarta-feira, passando a operar com três frequências semanais: à quarta-feira e domingo, com partida de Luanda às 12:25, e à sexta-feira com partida às 17:00.