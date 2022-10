Este voo, que devia chegar a Lisboa perto das 20:00, foi, segundo comunicado de imprensa enviado ao Novo Jornal, reprogramado para terça-feira, logo pelas 02:55, com chegada prevista à capital portuguesa às 10:45 de amanhã, terça-feira, 11.

Ainda segundo este documento da TAAG, os problemas operacionais do foro administrativo, que obrigaram os passageiros a deixar a aeronave e à recolha das bagagens, foram ultrapassados e organizado o voo de compensação.

Assim, o voo que chega a Lisboa pelas 10:45 de terça-feira, provocou igualmente atraso no regresso, implicou que os passageiros que no Aeroporto de Lisboa aguardavam o embarque. Tenham sido igualmente reconduzidos para um "take off" às 12:00 e chegada a Luanda pelas 19:30.

O voo "desligado" deveria ser numa aeronave fretada à portuguesa HyFly, com a respectiva tripulação.

A atravessar um período de greve marcada pelo Sindicato dos Pilotos de Linha Aérea (SPLA), por um período de 10 dias, que deve terminar a 16 de Outubro, a TAAG tem recorrido a aviões alugados, com tripulações externas à empresa, para ultrapassar os constrangimentos da paralisação, como era o caso deste voo para a capital portuguesa.

Uma das passageiras afectadas pela interrupção do voo minutos antes da hora prevista para o "take off" contou ao Novo Jornal que se dirigiu ao aeroporto com a família na expectativa de que seria um "voo normal", ou pelo menos, "sem nada que indicasse o contrário", quando aconteceu o episódio do anúncio de que o voo não poderia prosseguir.

"Estivemos uma hora e meio dentro do avião e quando esperávamos levantar voo, somos informados de que teríamos de sair sem qualquer explicação", contou esta passageira ao Novo Jornal, acrescentando que alguns dos passageiros já tinham sido transferidos de um voo de Domingo.

O SPLA que deu iniciou na sexta-feira, 07, a um período de greve de 10 dias, para exigir da administração da TAAG um reajuste salarial e valorização profissional, acusando a empresa de ter contratado pilotos estrangeiros para este período.

A informação foi avançada pelo Sindicato de Pilotos de Linha Aérea no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, tendo assegurado que os pilotos angolanos não têm nada contra os pilotos estrangeiros contratados, mas lamentam o facto de a companhia ter que gastar mais dinheiro na contratação destes pilotos.

"Somos apologistas que se devem trazer para bordo aqueles que agreguem valor e não para os que apenas venham encarecer o custo da companhia", explicou Miguel Prata, presidente do sindicato dos pilotos da TAAG, uma empresa que o Governo mantém na lista das que são para privatizar parcialmente em breve.

Segundo Miguel Prata sublinha ainda que a Lei da Greve é clara ao dizer que não se pode substituir os profissionais em greve por requisição civil. "Agora, os advogados que interpretem".

O sindicalista assegura que há uma clara violação às normas e que o sindicato irá fazer as queixas devidas.

Mas a companhia nacional de bandeira já tinha advertido, antes da greve ter início, que, para garantir a continuidade da sua operação, iria recorrer ao aluguer de serviços, realojar passageiros noutras companhias aéreas, e facilitar a alteração de datas de viagem sem qualquer penalização para os clientes e passageiros afectados por esta paralisação.