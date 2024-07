A TAAG Linhas Aéreas de Angola informa que vai retomar os voos para a cidade de Brazaville a partir de 2 de Agosto, ligando Luanda à capital da República do Congo, com duas frequências semanais com saídas à sexta-feira e domingo.

Segundo um comunicado da companhia aérea, o serviço será operado por uma aeronave modelo Dash-8 400, com capacidade para 74 passageiros, sendo 10 em Classe Executiva e 64 em Classe Económica.

No documento a TAAG declara que os bilhetes de passagem já estão disponíveis nos pontos de venda habituais (website, call center, loja, agências de viagem), sendo que os clientes podem beneficiar de tarifas mais vantajosas com a aquisição antecipada do seu bilhete.

"A TAAG reforça assim o seu posicionamento estratégico como elo de ligação entre as nações e economias do continente, reforçando as dinâmicas de intercâmbio e trocas comerciais a nível internacional", conclui o documento.

Brazaville é a maior cidade da República do Congo, com uma forte concentração de actividade económica, industrial e serviços, que tornam o destino atractivo para o segmento corporativo e particular, refere a TAAG no comunicado.