A TAAG vai atribuir até 60 bolsas de estudo, no âmbito da promoção de um programa de formação inicial de pilotos, com o objectivo de incorporar jovens angolanos no seu quadro de pessoal navegante técnico.

A companhia aérea irá atribuir até 60 bolsas de estudo, em que os candidatos elegíveis e com melhor aproveitamento, irão beneficiar de capacitação teórica e prática especializada, na unidade de ensino de pilotagem 43 Air School, localizada na África do Sul.

O programa de formação tem uma duração global de 12 a 24 meses, subdividido em várias etapas, sendo que todas as fases são eliminatórias, mediante o desempenho do candidato nas avaliações, informa a TAAG em comunicado.

"Todos os custos relacionados com o programa de formação inicial de pilotos, nomeadamente, a logística de viagem, acomodação e alimentação dos candidatos serão suportados pela TAAG, sendo um investimento em capital humano angolano, no âmbito do plano estratégico 2024-2029 da companhia, com a expectativa de entrada em novos mercados, no seguimento da incorporação gradual de novas aeronaves na sua frota.

A TAAG pretende, com esta formação, investir na angolanização e empregabilidade de jovens qualificados, num esforço para tornar o acesso à profissão de piloto mais universal e aberta a todos os segmentos da população, refere a companhia.

Todo o processo de recrutamento, interacção e selecção de candidatos será executado por uma entidade externa e especializada, no caso, a Academia Executive Education, uma marca da Academia BAI, diz a TAAG, acrescentando que a parceria com a Academia BAI confere ao processo de selecção de candidatos "um elevado grau de transparência, rigor, alocação de profissionais a tempo inteiro no projecto, e conformidade com os procedimentos administrativos e requisitos, inerentes ao acesso a esta profissão".

Todos os detalhes e trâmites sobre as candidaturas para a formação inicial de pilotos, e ingresso nos quadros da TAAG, serão oportunamente comunicados pela Academia BAI, nas suas plataformas digitais e website, bem como junto dos meios de comunicação social, informa a TAAG no documento consultado pelo Novo Jornal.