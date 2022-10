Diz a TAAG que, para além de contar com todos os seus pilotos agora disponíveis, "as aeronaves alugadas para fazer face ao plano de contingência da TAAG irão continuar a operar de modo a acomodar o plano de viagem dos passageiros e o rápido regresso aos níveis normais de disponibilidade de voo, sobretudo para atender as rotas mais congestionadas".

A companhia aérea nacional garante que o serviço de call center e a rede de lojas TAAG "irão activamente contactar os passageiros e clientes com orientações sobre os respectivos planos de vôo", encorajando todos os passageiros a fazerem uso destes serviços para qualquer questão relacionada com a reprogramação de voos.

De lembrar que esta segunda-feira o vôo da TAAG com destino a Lisboa, Portugal, marcado para o final da manhã, foi anulado à última hora, quando já todos os passageiros estavam sentados e prontos para o "take off", sem explicações. A TAAG esclareceu o que se passou, avançando que se tratou de "razões operacionais".