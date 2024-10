Vários taxistas e passageiros que circulam na rota Caxito-Bombas da Pumangol, no distrito do Sambizanga, foram agredidos e extorquidos por delinquentes que diariamente ocupam aquela zona para cobrarem "taxas".

O grupo de meliantes é composto por três elementos com idades compreendidas entre os 37 e os 43 anos e são conhecidos como "cobradores de propinas da paragem de táxi", avançou o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional.

Nesta quarta-feira, 23, depois de inúmeras denúncias efectuadas na esquadra da Lixeira, foi possível deter em flagrante dois membros da quadrilha, conhecidos por Rei Leão e Sambasuca, e o outro elemento, TCP Laton, colocou-se em fuga.

Os homens ficavam nos arredores dos bancos BCI e BNI e ameaçavam e espancavam os condutores que eles mandavam parar e depois retiravam-lhes algum dinheiro. Em alguns dias, segundo a polícia, estes marginais faziam a mesma coisa com os passageiros.

Esta situação criou um ambiente de instabilidade no seio da população do sector Santo Rosa, na Avenida Ngola Kilunaje, que acabou por pedir socorro às autoridades policiais. Estes, por sua vez, deslocaram-se até ao local do crime e apanharam dois indivíduos.

Depois destas detenções, a polícia assegura que estão a decorrer diligências para deter o TCP Laton, bem como localizar outros indivíduos que se dedicam a este tipo de extorsão.