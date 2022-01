Taxistas vão paralisar os serviços a partir de segunda-feira em sete províncias

Os taxistas pretendem paralisar as suas actividades nos dias 10,11 e 12 deste mês em sete províncias do País para exigirem das autoridades competentes tratamento igual ao dos transportes públicos e protestar "contra a descriminação a que são sujeitos por parte do Estado", avançou a ANATA em comunicado.