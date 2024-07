Tesoureira do BCI que está a ser julgada pelo roubo de mais de 100 milhões kz de agência do banco em Viana, em 2022, fugiu da justiça e está em parte incerta

Após ter comparecido nas primeiras três sessões de julgamento, no passado mês de Março, uma das principais arguidas no processo que está a ser julgado no Tribunal de Comarca de Luanda e envolve quatro funcionários do Banco de Comércio e Indústria (BCI), com posições de chefia, que no mês de Fevereiro de 2022 simularam um incêndio no banco e roubaram mais de 100 milhões de kwanzas da caixa forte, fugiu e está em parte incerta, soube o Novo Jornal.