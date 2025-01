Dois trabalhadores de uma fazenda no município de Belas, em Luanda, estão a ser acusados do assassinato de uma zungueira, com recurso a paus e pedras, tendo depois enterrado o cadáver. Os homens alegam que a mulher não queria pagar uma dívida de oito mil kwanzas que havia contraído.

A história começou no último fim-de-semana, quando a mulher se deslocou a uma quinta na localidade do Tanque Serra, no Benfica, onde normalmente vai buscar frutas para vender e depois divide uma parte do dinheiro com o fornecedor.

A mulher tinha uma rotina diária: dirigia-se à quinta nas primeiras horas do dia para levantar a mercadoria, que vendia durante o dia. Depois, regressava a casa, o que não aconteceu na última vez que ela foi à quinta.

A zungueira saiu de casa no sábado, 04, e não regressou. Passaram-se quatro dias e a família, que não sabia do seu paradeiro, fez uma participação na Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) de Luanda esta quarta-feira, 8.

De acordo com as autoridades policiais, o marido da vítima explicou a rotina diária da esposa aos agentes e com as informações recebidas, uma equipa da DIIP deslocou-se à fazenda.

No local, interrogaram os trabalhadores que acabaram por confessar que "agrediram a mulher com paus e pedras na região da cabeça, e, depois de esta sucumbir, colocaram o corpo num saco e enterram-no num quintal próximo da fazenda.

Os homicidas, em declarações à polícia, disseram que "tiveram um desentendimento por ela não ter pago a dívida".

A polícia e o Serviço de Investigação Criminal removeram, entretanto, o cadáver. Quanto aos acusados, serão encaminhados para o juiz de garantias.