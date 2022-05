Trabalhadores do CFL suspenderam paralisação, mas Conselho de Administração proíbe-os de trabalhar pois quer que greve seja levantada e não suspensa - Comboios estão parados há cinco dias

Os funcionários do Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL), que paralisarem as actividades desde o dia 02, decidiram esta quinta-feira, 05, suspender a greve por 15 dias, tempo dado para que a direcção revolva alguns pontos do caderno reivindicativo que estão em falta, mas o Conselho de Administração do CFL entende que a greve deve ser levantada e não suspensa.