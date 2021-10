Três membros de uma associação criminosa foram mortos durante uma tentativa de assalto falhada, depois de assassinarem uma mulher, no bairro Mbondo Chapeu, no município de Talatona em Luanda. Um deles foi alvejado por um efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC), enquanto os outros dois foram apedrejados até à morte pela população.

O grupo de assaltantes era composto por quatro elementos a bordo de duas motorizadas, todos cadastrados pelo SIC-Geral. Um deles foi alvejado por um efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC), dois acabaram por cair da moto e foram apedrejados até à morte pela população e um colocou-se em fuga, avançou ao Novo Jornal fonte da corporação.

Este incidente eleva para cinco o número de mortes em menos de 13 horas: Duas vítimas de assalto e três marginais. Entre as vítimas está o primeiro do subchefe dos Serviços Prisionais assassinado na manhã desta quarta-feira, 13, com dois disparos de arma de fogo do tipo Jericho, na cabeça.

As ruas de Luanda foram tomadas por uma vaga descontrolada de crimes violentos, todos com os mesmos modus operandi e com recurso a arma de fogo - Kalashnikov, de cano serrado, carregada com diversas munições.

Sobre estes crimes, a fonte da Polícia Nacional (PN) colocada no Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) garantiu que já está no terreno uma operação criada pelo Ministério do Interior, composta por várias forças policiais, "para localizar e deter os criminosos que continuam a espalhar o terror na cidade de Luanda".