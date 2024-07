A Câmara Criminal do Tribunal Supremo (TS) começa a julgar, no mês de Agosto, um procurador do Ministério Público (MP), colocado na província do Kwanza-Norte, que disparou contra um cidadão na via pública após estar envolvido numa altercação em 2019, soube o Novo Jornal junto do TS.

O magistrado, alvo de processo-crime, envolveu-se numa discussão com motociclistas, situação que começou a juntar muitas pessoas, levando-o a efectuar dois disparos, tendo atingido um homem no tórax.

Ao tentar sair do local, o magistrado chocou com o seu carro contra uma motorizada, causando ferimentos graves a uma mulher.

Trata-se do procurador Auceu Olegário Alexandre, magistrado do Ministério Público no município do Cazengo, no Kwanza-Norte, a data dos factos, a quem o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), instaurou junto da Direcção Nacional de Investigação e Acção Criminal (DNIAP) um processo-crime por disparar uma arma na via pública.

Este será o segundo julgamento público de um magistrado do Ministério Público a nível do Tribunal Supremo.

O primeiro foi o da procuradora Natasha Sulaia e Santos Andrade Santos, acusada pelo CSMMP de abuso de poder no exercício de funções, após ter solicitado ao Serviço de Migração Estrangeiro (SME), em 2017, um mandado de captura internacional contra um cidadão norte-americano que estava em litígio com a sua família, mas acabou absolvida pelo tribunal por insuficiências de provas.