Mais de 121 milhões de kwanzas é o valor arrecadado pela Universidade Agostinho Neto no processo de inscrições. No total, houve 24.234 candidaturas. Cada uma custou cinco mil kwanzas.

A Universidade Agostinho Neto (UAN) - a maior universidade pública do País - arrecadou 121.700.000 de kwanzas só com as inscrições, para o preenchimento das 3.690 vagas disponíveis para o próximo ano académico (2021-2022), dos 41 cursos ministrados em 10 unidades orgânicas. O cálculo do Novo Jornal é feito a partir do valor cobrado por cada inscrição (5.000 Kz) e o número de inscrições feitas. Dados oficiais da UAN, a que o NJ teve acesso, mostram que, durante os dias em que aconteceram as inscrições (02 a 16 de Agosto), que foram realizadas pela primeira vez totalmente via on-line, a plataforma registou 24.234 inscrições de 19.402 candidatos.

No arranque das inscrições, a UAN esclareceu que o processo foi para o formato virtual para evitar a acumulação de pessoas e, assim, assegurar o cumprimento das normas impostas pelo Governo nas medidas de Situação de Calamidade, devido à pandemia de Covid-19.

A nova estratégia da UAN fez que o número de novos candidatos fosse reduzido. No ano passado, por exemplo, as inscrições para o exame de admissão na UAN terminaram com um saldo de mais de 30 mil candidaturas para 5.490 vagas.

