Os estudantes do curso de engenharia do campus universitário da Universidade Agostinho Neto (UAN), em Luanda, estão indignados com a inexistência de professores de várias disciplinas e pelo facto de os poucos que existem quase não leccionarem, soube o Novo Jornal junto dos estudantes.

Os alunos pretendem realizar, nos próximos dias, uma manifestação, para exigirem dos responsáveis da Faculdade de Engenharia melhorias de condições no ensino, mas denunciam que estão a ser intimidados pela instituição.

Sob anonimato e com medo de represálias, os universitários contaram ao Novo Jornal que a situação tem vindo a complicar-se nos últimos meses, por estarem próximos do fim do ano lectivo e ainda não terem recebido aulas das cadeiras chave do curso, e, por isso, temem reprovações.

"Estamos insatisfeitos com a falta de professores, praticamente só temos dois professores a darem aulas em todos os cursos de engenharia. Os que temos não leccionam praticamente, apenas nos dão fascículos para estudarmos e ficam mais de três meses sem aparecerem na faculdade", contaram.

Conforme os estudantes, a direcção da instituição nada faz para resolver esta situação que, segundo contaram, já se alastra há vários meses.

"Não temos professores em várias disciplinas, sendo cadeiras chave, e ninguém nos diz nada. O ano lectivo está no fim e até aqui estamos sem saber o que fazer, isto é um problema recorrente da Faculdade de Engenharia que nos tem prejudicado muito", expuseram.

Segundo os discentes, um grupo de estudantes pretendia realizar uma manifestação esta segunda-feira,31, mas por intimidação da reitoria muitos, com medo de sofrerem represálias, acabaram por desistir e a mesma ficou sem data.

No entanto, os estudantes asseguram que não vão deixar que sejam intimidados por cima dos seus direitos e prometem que nos próximos dias irão avançar com os protestos no interior do campus universitário.

Os alunos temem que lhes seja anulado o ano lectivo por falta de professores ou devido a reprovações.

Um estudante bolseiro do curso de engenheira mecânica contou ao Novo Jornal que está amargurado pelo facto de não ter, há vários meses, aulas das cadeiras de Análise Matemática e Introdução a Computador de Programação, disciplinas chave do curso, e que cuja reprovação pode implicar a perda da bolsa.

"Esta disciplina está sem professor, assim vão nos reprovar mesmo e perdemos a bolsa? Meus senhores, que culpa temos?", lamentou o jovem, que também preferiu não ser identificado e acrescentou "eles podem nos obrigar a repetir um semestre ou o ano todo. Porque era previsto que nesta altura tínhamos quadro cadeira a funcionar, infelizmente só estudamos numa única cadeira e não sabemos se vamos aprovar ou reprovar nas cadeiras que não têm professores".

Entre muitas reclamações, os estudantes ressaltam também a inexistência do transporte que os leva do portão do campus para a faculdade, uma situação que dizem estar a dificultar a vida estudantil há mais de dois meses.

O Novo Jornal certificou, no local, que os estudantes caminham quase dois quilómetros a pé, isto é, do portão do Campus até à faculdade, e realçam que muitas vezes têm sofrido assaltos, por essa razão fazem a caminhada em grupos.

Sobre o assunto o Novo Jornal tentou o contacto com a decana da Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto, Alice Ceitas, para o devido esclarecimento, mas não obteve resposta.

No entanto, o vice-reitor para a área académica da mesma faculdade, Domingos Margarido, em declarações à Rádio Nacional de Angola (RNA), disse que as contratações de novos professores para Faculdade de Engenharia dependem de um concurso público.

"O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação é quem deve contratar os professores, não há concurso ainda púbico, por isso nós, reitoria, não podemos fazer nada", afirmou.

Domingos Margarido disse que só é da responsabilidade das faculdades a gestão dos professores e dos cursos.