Nova cobrança para o acesso à segunda chamada nos exames de admissão na Universidade Agostinho Neto é duramente criticada por organismos de defesa de estudantes e de consumidores. UAN, no entanto, defende-se, dizendo que os valores servem para cobrir a logística do processo.

O Movimento de Estudantes de Angola (MEA) e a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor (AADIC) contestam a medida aplicada pela Universidade Agostinho Neto (UAN), que determina que os candidatos não admitidos na primeira fase dos exames de acesso para o ano académico 2022/2023 paguem cinco mil kwanzas para uma nova inscrição de modo a concorrerem para as 2.592 vagas não preenchidas das 4.382 inicialmente disponibilizadas.

A medida da UAN consta no Decreto Presidencial n.º 5/19, de 8 de Janeiro, sobre o Regulamento Geral de Acesso ao Ensino Superior, consultado pelo Novo Jornal, que explica que a segunda chamada é feita quando o número de positivas não preenche o número de vagas existentes para o funcionamento do curso. Contudo, sendo o documento omisso no que toca a pagamentos, ao NJ, o presidente do MEA diz não compreender o motivo de uma nova cobrança. Francisco Teixeira entende que todos os anos a UAN arrecada "muito dinheiro" só com as inscrições de novos candidatos, pelo que desafia a universidade a vir ao público justificar que destino dá aos valores.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/