Após dois anos foragido das autoridades, um recluso do estabelecimento penitenciário do Kindoki, na província do Uíge, foi capturado e detido no município da Damba.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Uíge, Zacarias Fernando, disse que "o jovem de 19 anos fugiu da cadeia em Setembro de 2021, um mês antes da data do seu julgamento".

O homicida havia sido detido no princípio do mês de Setembro, acusado do homicídio do seu amigo com recurso a uma catana, num dos bairros do município da Damba.

E o seu julgamento estava marcado para o final de Outubro do mesmo ano, mas a sessão não veio acontecer porque no dia 12 o jovem fugiu do estabelecimento, escalando o murro no período da noite.

Na tarde desta terça-feira, os oficiais do SIC-Uíge, após uma denúncia anónima, deslocaram-se no mesmo local onde ele foi detido há dois anos e o prenderam.

O aludido será encaminhado para o juiz de garantia, no sentido de ser responsabilizado pelo homicídio e por fugir da cadeia.