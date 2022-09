O Serviço de Investigação Criminal no Uíge deteve dois cidadãos de nacionalidade chinesa de 25 e 33 anos acusados de homicídio qualificado por envenenamento de um cidadão angolano de 25 anos, que era fiscal da obra de reabilitação das vias de acesso da cidade do Uíge.

O porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando, contou ao Novo Jornal que o facto ocorreu no município de Negage, no interior do estaleiro da empresa C.A.C Engenharia, encarregue da asfaltagem de uma via secundária que liga os municípios do Uíge e Negage.

Quando o malogrado, na condição de fiscal da obra da referida via, notou que o material que estava a ser usado para asfaltagem não era adequado, aconselhou os chineses no sentido de usarem um material mais consistente, que causou um desentendimento entre os três.

Motivo pelo qual os cidadãos chineses após terem passado alguns dias, alegadamente colocaram uma substância venenosa na alimentação do fiscal da obra causando-lhe a morte.

O porta-voz do SIC no Uíge garante que os presumíveis autores do crime encontram-se em prisão preventiva e serão responsabilizados criminalmente.