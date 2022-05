Uíge: Detidos três assaltantes acusados de duplo homicídio - Trio aguarda julgamento em prisão preventiva

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve três homens acusados de assassinar na noite do dia 24 de Março, no Bairro Dunga e Sonangol, cidade do Uíge, uma criança de quatro anos e um homem de 44, no decurso de dois assaltos seguidos, com recurso à arma de fogo.