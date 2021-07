Um desentendimento entre dois homens no interior de uma fazenda no município da Damba, na província Uíge, terminou num homicídio e na detenção do agressor, segundo informação da Polícia Nacional (PN) ao Novo Jornal.

De acordo com a corporação, o móbil do crime ocorrido no domingo, 25, na aldeia Malongue, foi uma dívida de 100 Kwanzas, que o homicida, de 32 anos, contraiu com a vítima, de 72.

O Novo Jornal apurou que a vítima foi degolada e, de seguida, o homicida terá utilizado a mesma faca para tentar o suicídio, mas, entretanto, foi prontamente impedido por algumas testemunhas oculares que obtiveram "o filme dos acontecimentos que resultou na morte de um idoso".

O homicídio ocorreu cerca das 13:30, e a Polícia Nacional accionou o Serviço de Investigação Criminal (SIC) Uíge, que agora investiga os contornos do crime.

O suspeito será presente nesta quarta-feira,28, em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge para conhecer as eventuais medidas de coação.