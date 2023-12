Foram apenas detidos seis dos envolvidos, neste fim-de-semana, pelo Serviço de Investigação Criminal no Uíge, numa operação realizada no bairro Mbemba Ngango.

O crime ocorreu nas imediações do mercado da feira, bairro Catapa, numa altura em que dois grupos rivais, os UGM e os Gola Patinha, protagonizaram uma rixa na via pública, ambos os gangues munidos de armas branca.

No decorrer da luta, os membros da quadrilha UGM pegaram num integrante do grupo Gola Patinha e desferiram-lhe alguns golpes na região do peito, provocando-lhe a morte imediata, contou ao Novo Jornal o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Uíge, Zacarias Bernardo, que garantiu que os acusados serão encaminhados para o juiz de garantia.

Em todo o Pais tem sido frequente jovens perderem a vida durante lutas de grupos rivais. Outro caso recente que viralizou nas redes sociais, foi o de um individuo, igualmente assassinado a sangue frio na via pública, no dia 22 de Julho, no município do Cazenga, em Luanda.

A vítima mortal fazia parte do grupo Água-Água e foi agredida pelos Mini Remitentes, que com recursos a paus, facas e pedras, acabaram com a vida do jovem. Os causadores deste homicídio também foram detidos.