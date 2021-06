A delegação da União Europeia em Angola (EU) e a EcoAngola, organização da sociedade civil para a educação e conservação ambiental, organizam uma limpeza na praia da Areia Branca, distrito urbano da Samba, província de Luanda, no sábado, 26, no âmbito da campanha "Angola sem Plástico".

Esta limpeza da praia, segundo um comunicado da União Europeia, faz parte das actividades da campanha "Angola sem Plástico", um projecto de sensibilização sobre o consumo responsável de plásticos descartáveis com foco nos sacos de plástico.

"Sendo a União Europeia líder mundial na luta contra o lixo marinho, esta actividade também faz parte da campanha mundial para limpar as praias com a participação de todos", lê-se no comunicado.

De acordo com o documento, o acto de limpeza contará com um momento de sensibilização sobre a poluição plástica e a importância do consumo responsável para manter as praias limpas.

Esta actividade contará com a presença da embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen.

O projecto Angola sem Plástico tem como objectivos específicos criar um diálogo entre as partes envolvidas no comércio e consumo de plásticos descartáveis (autoridades, sector privado, organizações não governamentais e o sector académico) e partilhar boas práticas de consumo responsável e consciente, incluindo uma programação variada, entre acções de sensibilização directa e actividades culturais (cinema, teatro, desenho) de consciencialização ambiental.

O projecto-piloto está orçado em 19.000 Euros financiados pela União Europeia, teve início em Janeiro e decorrerá até Setembro de 2021, com foco principal na população jovem da capital.

"Este projecto é uma iniciativa importante da União Europeia de apoio à protecção ambiental, para uma maior sensibilização da sociedade civil, do sector privado e autoridades governamentais quanto aos impactos que o plástico sem tratamento apropriado tem na biodiversidade e na saúde pública, bem como para a promoção de alternativas ao plástico descartável", termina o comunicado.