Mauer Gonçalves é o 1º angolano a receber o grau de doutor em biomédicas na Universidade Agostinho Neto. Agora doutorado, revela alta prevalência de diabete e hipertensão arterial, no município do Dande, no Bengo.

A Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, lançou para o mercado, na quarta-feira, 08, o primeiro doutor em Ciências Biomédicas, ramo da medicina que se ocupa do estudo das várias doenças, desde a origem, manifestações e tratamento.

Num clima de ansiedade e apreensão, depois de Mauer Gonçalves apresentar a tese de doutoramento com o tema "Alterações electrocardiográficas e sua associação com factores de risco cardiovascular em estudo de base populacional no norte de Angola", era anunciado o resultado da prova pública com a nota máxima de aprovado com distinção e louvor devido à qualidade e originalidade do conteúdo.

De uma turma composta por 25 estudantes, Mauer Gonçalves foi um destes peregrinos que começou a caminhada em 2018 terminando, este ano, no «santuário» Maria do Carmo Medina da Faculdade de Direito com o título de professor doutor em Ciências Biomédicas. O recém-graduado disse que o curso de doutoramento ficou orçado em dois milhões de kwanzas.

Na tese, Mauer Gonçalves analisou os resultados laboratoriais de uma amostra constituída por três mil e 500 habitantes do município do Dande, província do Bengo, que lhe levou a concluir que naquela parcela do País "há alta prevalência de diabetes".