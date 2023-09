Vandalização de PT"s da rede de iluminação pública no perímetro da Via-Expressa, em Luanda, causou ao Estado, só nos sete primeiros meses do ano, um prejuízo de quase 40 milhões Kz. Presumíveis autores continuam soltos. GPL apela à denúncia.

Pelo menos 11 postes de transformação de energia eléctrica (PT"s), três luminárias e três colunas metálicas, cada um deles de 10 metros, foram vandalizados na Via-Expressa, em Luanda, de Janeiro a Julho do corrente mês. Os estragos causaram aos cofres do Estado um prejuízo avaliado em 39,5011 milhões de kwanzas. Como consequência, a maior parte daquela via, também conhecida como Avenida Comandante Fidel Castro, encontra-se às escuras.

A informação foi prestada em exclusivo ao Novo Jornal pelo director do Gabinete dos Serviços Técnicos e Infra-estruturas do Governo Provincial de Luanda (GPL), Calunga Quissanga, que destaca que o perímetro entre Cacuaco e a Centralidade do Sequele foi a zona mais vandalizada no primeiro semestre do ano.

