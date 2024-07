Vigilante do Centro de Apoio Psico-social do Kilamba Kiaxi detido por abusar sexualmente de várias menores institucionalizadas - Vítimas eram ameçadas de morte - Criminoso é reincidente

Um vigilante de 26 anos, do Centro de Apoio Psico-social do Kilamba Kiaxi, foi detido pela Polícia Nacional, através da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), por abusar sexualmente de várias adolescentes do centro sob ameaça de morte caso negassem ter relações sexuais com ele, soube o Novo Jornal junto do DIIP.