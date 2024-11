Vinte pessoas da mesma família, no município do Cazenga, província de Luanda, deram entrada em várias unidades sanitárias deste município por intoxicação alimentar de Kisaca.

O chefe do banco de urgência de uma das unidades hospitalares no distrito urbano Kima Kieza, Marcelino Carimbego, citado pela RNA, disse que as pessoas afectadas foram assistidas, mas apresentam ainda sintomas de fraqueza.

"A senhora que preparou a Kisaca informou-nos que as 20 pessoas da mesma família que consumiram kisaka apanharam diarreia", acrescentou Marcelino Carimbego, considerando que a situação da família está depois da intervenção dos técnicos de saúde.

Refira-se que o Ministério da Saúde (MINSA) emitiu na semana passda um alerta em que informava a população de todo o País que não deve, em nenhuma circunstância, comer mandioca, "bombó", batata-doce e batata rena cruas por estes alimentos estarem a provocar intoxicação alimentar.

O MINSA, através do seu sistema e vigilância epidemiológico, detectou casos de intoxicação alimentar, com indícios similares à doença "konzo" que provocou a morte, recentemente, a duas pessoas, soube o Novo Jornal

Segundo o MINSA, essa doença é uma patologia das estruturas responsáveis pela força muscular do organismo.

Conforme o comunicado do MINSA, a mandioca ou o bombó devem ser consumidos assados ou cozidos durante 50 minutos.

O Ministério da Saúde salienta, por outro lado, que as folhas da mandioca (a kizaca ou sacafolha), assim como as ramas de batata, devem ser antes fervidas por 20 a 30 minutos antes de serem cozidas.

Segundo o MINSA, nos últimos dias, as unidades sanitárias têm registado casos de intoxicação alimentar, com sinais idênticos aos da doença "konzo".