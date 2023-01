Dois dos três pescadores que foram dados como desaparecidos há três dias no mar da Musserra, após o naufrágio de uma embarcação artesanal, foram encontrados mortos, esta quinta-feira, 19, a 11 milhas da costa marítima do município do Nzeto.

O porta-voz da delegação provincial do Zaire do Ministério do Interior, Sérgio Afonso, citado pela Rádio Nacional, disse que "os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição e as forças multissectoriais do Zaire estão a trabalhar no sentido de localizar o terceiro pescador.

Os pescadores desapareceram no mar da Musserra, na madrugada desta terça-feira, em sequência das calemas que levaram ao naufrágio da embarcação, que regressava da Barra do Dande, província do Bengo.