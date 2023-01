Três pescadores estão desaparecidos há três dias no mar da Musserra, após o naufrágio de uma embarcação artesanal que não suportou a intensidade das calemas, no município do Nzeto.

De acordo com o administrador comunal, Manuel Gabriel Pedro, citado pela Rádio Nacional, a embarcação regressava da barra do Dande, província do Bengo, e transportava cinco homens.

Manuel Gabriel Pedro disse ainda que "por volta das 3:00 da manhã desta terça-feira, já no município do Nzeto, o mar ficou agitado e a embarcação de pequeno porte começou a afundar aos poucos. Desesperados com a situação, os indivíduos decidiram sair do barco e cada um seguiu o seu rumo, nadando".

O administrador comunal da Musserra acrescenta que "neste percurso, dos cinco pescadores, apenas dois conseguiram atingir a costa marítima da Musserra, com a ajuda de uma boia, e os outros três desapareceram sem nenhuma comunicação".

Já o porta-voz da delegação provincial do Ministério do Interior, Sérgio Afonso, disse que " já foi criada uma equipa multissectorial que está a trabalhar no caso, no sentido de localizarem os três pescadores que se encontram desaparecidos no mar da Musserra".