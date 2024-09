Um homem surpreendeu o tio no interior da sua residência e com ajuda de amigos assassinaram-no à pancada para se apoderar dos pertences da vítima que morava com ele, na província do Zaire.

O acto ocorreu na noite desta terça-feira no município do Soyo e os suspeitos do homicídio foram detidos na manhã desta quarta-feira,25, na comuna do Mangue-Grande.

A história começou a se desenrolar nas primeiras horas de ontem,24, numa altura em que o acusado subtraiu alguns electrodomésticos do tio para outros fins, conta ao Novo Jornal o porta-voz da Polícia Nacional no Zaire, Luís Bernardo.

Quando o malogrado verificou que as suas coisas não estavam no lugar exigiu uma explicação ao sobrinho, este não reagiu bem às inquietações do tio.

No período da noite, quando a vítima se encontrava no interior da residência a dormir, foi surpreendido pelos homicidas que o amarraram para depois o espancarem até à morte.

Quando os demais familiares tomaram o conhecimento que o sobrinho agrediu o tio de maneira fatal, fizeram uma denúncia à polícia que deteve os três envolvidos, dentre eles uma mulher, com idades compreendidas entres os 19 e nos 25 anos.

Os detidos vão ser encaminhados para o juiz de garantias, respondendo pelo crime de homicídio qualificado.