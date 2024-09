As mortes por crença no feiticismo vão-se multiplicando, sobretudo na província do Zaire, onde estas crenças teimam em persistir. E foi esse o motivo invocado por uma mulher que está a ser acusada de espancar mortalmente um filho de 22 anos e deixar outro, de apenas nove, inconsciente.

O crime, de acordo com o porta-voz da Polícia Nacional no Zaire, passou-se entre as paredes da residência onde a família vivia.

A mulher agrediu os filhos com ferros, paus e blocos de cimento, e, depois, arrastou um deles, já cadáver, para o quintal, conta a PN.

A agitação na residência despertou a atenção dos vizinhos, que se dirigiram para lá e encontraram no chão do quintal o filho mais velho sem vida e a menor inconsciente e com hematomas.

Os populares fizeram uma denúncia às autoridades policiais, que se deslocaram àalocalidade e detiveram a mulher de imediato.

A detida será presente ao juiz de garantia, sob acusações de agressão física e homicídio qualificado. Quanto à menor, foi socorrida para o Hospital Municipal do Soyo.