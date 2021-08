Dois homens foram presos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) após tentarem subornar efectivos do SIC-Zaire para que lhes permitissem a travessia para República Democrática de Congo (RDC) com 4.700 litros de combustíveis diversos, a troco de 300 mil Kwanzas.

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, os dois cidadãos nacionais foram detidos nas imediações do canal denominado "Kuluanganga", no município do Soyo, quando pretendiam efectuar o contrabando de combustível para a República Democrática do Congo.

"Os homens foram detidos após a tentativa de suborno e os efectivos do SIC-Zaire, no local, apreenderam 4.700 litros de combustíveis diversos que os suspeitos pretendiam vender na vizinha República Democrática do Congo", disse Manuel Halaiwa, em declarações ao Novo Jornal.

O oficial do SIC-geral referiu que os detidos serão posteriormente presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Zaire para conhecerem as eventuais medidas de coação.

De referir que o produto apreendido foi entregue à Administração Geral Tributaria (AGT) para os devidos trâmites legais.