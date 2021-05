Para muitos, as garrafas de plástico, após usadas, já não servem para nada e vão parar no lixo, mas, para os ex-moradores da Lixeira, há muito que se transformou numa «mina de ouro», pois é com essas garrafas transformadas em vassouras que conseguem sustentar as famílias.

Nos últimos meses, sobretudo na capital do País (Luanda), o número de pessoas que tentam "fintar" a fome e encontrar novas formas de sobrevivência tem aumentado consideravelmente. Vários cidadãos, na sua maioria em extrema pobreza, decidem inovar, transformando o "lixo em luxo", como é o caso de mais de 200 famílias residentes no Zango 4, em Viana, que, desde 2011, se têm dedicado à transformação de garrafas de plástico em vassouras, para o uso doméstico e industrial.

Trata-se de uma iniciativa do programa da Associação de Profissionais e Amigos de Combate à Pobreza (APACP), fundada em 2011, que ajudou a tirar muitas famílias de condições precárias no ex-Aterro Sanitário, vulgo Lixeira do Golfe 2, município do Kilamba Kiaxi, Luanda, e dar-lhe melhores condições e casas na zona do Zango 4.

Para muitos, as garrafas de plástico, após usadas, já não servem para nada, mas, para os ex-moradores da Lixeira, há muito que se transformou numa "mina de ouro", pois é com esse serviço que conseguem sustentar as famílias residentes no bairro Força de Vontade, aliás, um nome que descreve exactamente o desejo de superação desses trabalhadores que, segundo eles, outrora não eram "tidos nem achados".

Paula Rita, 59 anos, antiga moradora do bairro Lixeira, revelou à reportagem do Novo Jornal que o trabalho que faz, que consiste na selecção e corte de garrafas de plástico, lhe devolveu a dignidade e a vontade de seguir e vencer.

"Vivíamos em condições difíceis e, para comer, tínhamos de sofrer muito. Os nossos filhos não iam à escola. Graças a esta oportunidade da APACP, de transformar garrafas de plástico em vassouras, já temos casas, e as nossas vidas já não são as mesmas. Ganhámos dignidade", conta. Para mamã Paula, "faça sol ou chuva", todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, os caminhos dela são os que dão para a Recovasso, como é conhecida a oficina.

