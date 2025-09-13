Empreitada arrancou em 2014 e devia ser concluída em 14 meses, mas acabou por ser inscrita outra vez nos orçamentos de 2022, 2023 e 2024. Ainda assim, "nem água vem, nem água vai". Infra-estrutura foi inserida na segunda fase de desenvolvimento da Rede Mediateca de Angola.

A 3 de Fevereiro de 2014 foi dado o "pontapé de saída" para a construção da Mediateca do Uíge, situada no bairro Kakiuia, Rua do Café, com previsão, na altura, de duração de 14 meses.

A infra-estrutura foi inserida na segunda fase de desenvolvimento da Rede de Mediatecas de Angola (REMA).

No acto de lançamento, o antigo secretário do Presidente da República para Assuntos Sociais, Simão Helena, afirmou que os prazos seriam respeitados. "Num prazo de 14 meses, iremos concluir esta mediateca". Mas o discurso não passou de "mera promessa".

