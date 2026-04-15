O Rei de Espanha enviou uma mensagem ao Presidente João Lourenço solidarizando-se com ele e com o povo angolano face às "consequências trágicas das chuvas torrenciais e das inundações ocorridas em Angola.

Felipe VI escreve na mensagem enviada ao Presidente da República que ele, a Rainha, o Governo e o povo espanhol estão solidários "perante a devastadora tragédia" que "causou um elevado número de vítimas" sublinhando as "sentidas condolências" transmitidas.

"Juntamente com a Rainha, enviamos o nosso sincero apoio as famílias das vítimas e dos feridos e partilhamos a dor de todos os afetados nestes momentos de tanto sofrimento", escreve ainda Felipe VI.

A nota termina com o Rei de Espanha a enviar, por intermédio de João Lourenço "uma cordial saudação ao querido povo de Angola".

Há cerca de duas semanas as chuvas intensas fizeram em Luanda cerca de oito mortos, com centenas de desalojados, enquanto em Benguela, poucos dias depois, (ver links em baixo) novas enxurradas mataram perto de duas dezenas de pessoas com um elevado número de desalojados e feridos, havendo ainda várias pessoas desaparecidas.

Inicialmente o número de mortos anunciado pelas autoridades era mais elevado mas com o passar dos dias a cifra mortal foi sendo actualizada.