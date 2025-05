Atlético Petróleos de Luanda (Petro) é tetracampeão, Wiliete de Benguela apurou-se para a Liga dos Campeões da Confederação Africana de Tutebol (CAF) e São Salvador foi a equipa "sensação". Santa Rita de Cássia do Uíge, Isaac de Benguela e Carmona do Uíge dizem adeus à primeira divisão.

Caiu o pano sobre o Girabola 2024/2025. Os tricolores sagraram-se campeões pela 19.ª vez. A longa jornada da turma do Eixo-viário teve dois "pastores": Ricardo Chéu, português demitido no dia 1 de Maio, e Flávio Amado, que, pelo seu clube de formação e de coração, teve de abandonar o São Salvador do Zaire, onde realizou a sua primeira e bem-sucedida aventura como treinador principal.

Os números da competição

O Petro de Luanda obteve 20 vitórias, averbou duas derrotas, empatou em oito ocasiões, marcou 46 golos e sofreu 13 em 30 jornadas. Petro foi a equipa menos batida do campeonato e com o segundo melhor ataque. Fechou as cortinas da competição com 68 pontos.

Como prémio, o clube do Catetão recebeu 30 milhões de kwanzas, é a formação mais titulada, com 19 troféus, e alargou a diferença em relação ao segundo, o eterno arqui-rival o 1.º de Agosto, com 13.

Wiliete com marca histórica

O Wiliete de Benguela, fundado a 14 de Fevereiro de 2018, fez, no recém-terminado Girabola, o que parecia impossível: ser, pela primeira vez, vice-campeão e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da CAF 2025/2026.

A equipa treinada pelo experiente Zeca Amaral foi "mordendo os calcanhares" do líder Petro de Luanda.

A formação benguelense terminou o Girabola na segunda posição, com 60 pontos. Em 30 jornadas, obteve 18 vitórias, empatou em seis ocasiões, sofreu seis derrotas, teve o ataque mais letal (apontou 49 golos), e o seu atacante, Kaporal, alcançou o feito de melhor marcador (22 golos).

