A incineração foi realizada esta quarta-feira, nas instalações da empresa Recolix, em coordenação com a direcção de combate ao narcotráfico e o Ministério Público, de acordo com o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho.
Nesta fase foram realizadas 23 micro-operações no âmbito do combate ao narcotráfico, que culminaram com a abertura de 38 processos-crime, na capital, sobretudo nos municípios do Cazenga, Viana e Mulenvos.
Fernando de Carvalho explica também que durante o mesmo período "foram detidos 47 cidadãos nacionais envolvidos nesta prática, sendo 35 homens e 12 mulheres, com idades entre os 18 e os 65 anos".