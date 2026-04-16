O Serviço de Investigação Criminal (SIC) incinerou, em Luanda, mais de uma tonelada de liamba, que foi apreendida a comerciantes e consumidores, entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026.

A incineração foi realizada esta quarta-feira, nas instalações da empresa Recolix, em coordenação com a direcção de combate ao narcotráfico e o Ministério Público, de acordo com o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho.

Nesta fase foram realizadas 23 micro-operações no âmbito do combate ao narcotráfico, que culminaram com a abertura de 38 processos-crime, na capital, sobretudo nos municípios do Cazenga, Viana e Mulenvos.

Fernando de Carvalho explica também que durante o mesmo período "foram detidos 47 cidadãos nacionais envolvidos nesta prática, sendo 35 homens e 12 mulheres, com idades entre os 18 e os 65 anos".