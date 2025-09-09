A Polícia Nacional na província do Moxico Leste apreendeu dois camiões-cisterna, proveniente de Luanda, que transportavam 35 mil litros de gasolina e 35 mil litros de gasóleo para o município do Luau, "após terem sido verificadas diversas irregularidades".

A polícia diz que foram constatadas irregularidades como ausência de facturas originais de aquisição do combustível, apresentação de cópias não carimbadas e divergência de identidade entre o motorista credenciado pela empresa fornecedora e os condutores que seguiam ao volante das viaturas.

"Verificou-se ainda a inexistência do formulário de controlo de carregamento de combustível da empresa Transfuel", esclareceu o gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral da Polícia Nacional.

Mediante estas situações, os dois motoristas dos veículos pesados foram detidos na operação de fiscalização documental realizada esta segunda-feira, 08, pelos agentes do posto policial do Tchitazo.

Quanto às viaturas com os produtos petrolíferos apreendidos, foram encaminhadas para o Ministério Público.