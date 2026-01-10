Orçamento para o ano que agora começa suplanta os 500 mil milhões de kwanzas, com projectos de subordinação central incluídos, mas Nunes Júnior destaca acções inscritas no PIP. Atenta à governação, UNITA promete "ano de pré-campanha" rumo ao controlo da situação política na província.

Foi um Manuel José Nunes Júnior cauteloso, à imagem do governante ciente da conjuntura do País, aquele que se apresentou no lançamento do ano 2026, para o qual a província de Benguela contará, num contexto de normalidade na execução orçamental, com cerca de 70 mil milhões de Kwanzas para o Programa de Investimentos Públicos (PIP).

É certo que não faltaram promessas, no adeus a 2025 e, agora, no contacto directo com munícipes, mas foi notória a prudência na abordagem do futuro imediato de uma das cinco províncias com mais peso na balança da despesa pública.

Governador e primeiro-secretário do Comité Provincial do MPLA, Nunes Júnior «demarca-se» das acções de subordinação central, colocando o foco nos 62 projectos que deverão absorver a verba acima revelada.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/