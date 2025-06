A mina de Mavoio, localizada no município de Maquela do Zombo, província do Uíge, entra em funcionamento no próximo mês de Setembro, num investimento total de 250 milhões, dos quais 205 já foram aplicados.

Em declarações aos jornalistas, o director-adjunto da empresa Shining Star Icarus, Rui Lopes, disse que a mina terá a capacidade de explorar 4.000 toneladas de cobre por dia, mas nesta primeira fase vai começar com 2.000 toneladas.

Segundo este responsável, a exploração vai acontecer numa área de 2.000 quilómetros quadrados, e, nesta primeira fase, o projecto começa com o trabalho na mina a céu aberto, e, posteriormente, subterrâneo, o que está previsto para 2026.

"O projecto de Mavoio e Tetelo conta com duas licenças de exploração, em áreas de cerca de 3.000 quilómetros quadrados e outra que abrange 7.000 quilómetros quadrados.

O projecto conta com 1.080 trabalhadores, sendo 708 angolanos e os demais expatriados, maioritariamente chineses", disse o responsável.

Segundo dados da empresa Shining Star Icarus, após extensos estudos ambientais e geológicos, foi confirmado que há cobre a menos de 300 metros do subsolo, o que motivou a mobilização de uma equipa multidisciplinar composta por geólogos, engenheiros de minas, técnicos de laboratório, perfuradores, electricistas, mecânicos, ambientalistas e administradores.

As operações no local envolvem escavações diárias em áreas específicas, utilizando camiões com capacidade superior a 70 toneladas, capazes de remover até 15 camadas de terra para alcançar a rocha de cobre.

Referiu que as primeiras amostras extraídas já foram enviadas a laboratórios internacionalmente certificados, e os resultados têm sido promissores, aumentando a confiança dos especialistas e investidores no sucesso do projecto.