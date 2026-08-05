A preocupação foi levantada pelo director-geral do CDC-Africa, Jean Kaseya, que alertou para o facto de estar a ser cada vez mais difícil conter a epidemia e identificar os casos da doença.
A última actualização das autoridades congolesas sobre o avanço da variante de Ébola de Bundibugyo, para a qual não há vacina, aconteceu na terça-feira, 4 de Agosto, com mais de 3.800 casos confirmados e mais de 1.700 mortos, segundo dados oficiais divulgados pela Africanews.
De acordo com a mesma fonte, o responsável, que falava durante uma visita à localidade de Bunia, sublinhou que quase 70% das novas infecções ocorreram fora das listas de contacto, demonstrando uma propagação comunitária e a necessidade da adopção de uma nova estratégia.
Perante esta situação, a Organização Mundial de Saúde (OMS) solicita maior apoio para dar resposta à ameaça persistente do vírus, que está sobretudo concentrado no leste da RDC, na província de Ituri, com quase 90% dos casos lá confirmados e os restantes em outras cinco regiões.