Morreu no dia 29, em Lisboa, o engenheiro Peres do Amaral, decano dos engenheiros agrónomos angolanos e verdadeiro Mais-Velho, no sentido angolano, no mundo do conhecimento da nossa ciência agronómica.

João Maria Peres do Amaral, nascido e crescido no mítico Bairro dos Coqueiros, em Luanda, foi um dos primeiros angolanos a tirar o curso de regente agrícola em Santarém. Regressado a Angola, dedicou-se à cultura do café no Uíge com apoio da sua extremosa esposa. Afectado pelos acontecimentos de 1961, fez parte do pequeníssimo primeiro grupo de engenheiros agrónomos que iniciou e acabou o curso em Angola, entre 1963 e 1968.

Terminado o curso, viria a ser docente do Curso de Agronomia no Huambo, onde tive a honra de ser seu aluno, tendo aí começado uma relação de amizade que durou até ao vim da sua vida. Depois de ter sido Director Técnico do Instituto dos Cereais de Angola, foi nomeado Secretário de Estado do Governo Provisório chefiado pelo Almirante Rosa Coutinho. Nessa condição, participou nas conversações entre o governo português e o MPLA para o cessar das hostilidades.



Depois da independência, integrou a Comissão de Organização do primeiro Ministério da Agricultura de Angola, coordenado Pelo Ministro Carlos Fernandes, juntamente com Júlio de Morais, José Zenha Rella e eu, jovem inexperiente acabado de sair da Universidade. Posteriormente transitou para o Ministério do Planeamento e mais tarde serviu no Ministério da Indústria até 2016.



Homem de fino trato e extremamente educado e culto, fazia questão de vincar as características que marcavam a sua identidade angolana, da história à música, da literatura à gastronomia. Foi um dos meus mestres, juntamente com os nomes atrás citados e vários professores universitários e cientistas que muito deram ao desenvolvimento da agricultura angolana,



Morreu em Lisboa no dia 29 de Novembro de 2025, aos 95 anos. Ficará o seu exemplo para as futuras gerações